Фото: зоозащитники спасли косуль, которые странно себя вели

Минувшей зимой в Эстонское общество защиты диких животных поступало множество сообщений о косулях, которые вели себя несвойственным этому виду образом. Последнее такое сообщение пришло недавно из волости Керну, пишет Lemmik.
Позавчера в Общество позвонил человек и рассказал, что во двор школы Костивере пришла выглядящая оголодавшей косуля, которая никак не желала оттуда уходить. Вчера произошел еще один похожий случай: косуля сидела у проезжей части дороги. Оба зверя не имели внешних повреждений и, судя по всему, причиной их вялого состояния стали внутренние паразиты.
Обе косули были осмотрены ветеринарами, после чего их на период восстановления забрали в приют Общества. Одна из косуль уже проявляет аппетит, вторую недавно удалось убедить немного поесть.
«Конечно, мы знаем, что помогать косулям сложно, они часто умирают. Знаем и то, что многие не считают нужным их спасать, потому что они, якобы, просто еда для хищников. Но тут мы должны обратить внимание на такой момент: если косуля пришла в город, деревню или на хутор, ни один хищник не придет на нее охотиться. Она больше не является пищей для хищника, не находится в природной среде обитания, и поэтому мы должны вмешаться», - сказано в посте Общества в соцсетях.
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