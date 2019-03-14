Видео: спасатели нашли в кустах заблудившегося тюлененка

Сегодня утром морские спасатели Пярнуского полицейского участка нашли в 500-600 метрах от пляжа Рейу тюлененка, которого они отнесли обратно к морю, пишет Pärnu Postimees.
Прибывшие проверить лед спасатели, к своему большому удивлению, обнаружили в кустах детеныша тюленя. Проконсультировавшись со специалистами из Инспекции окружающей среды, они поместили животное в ящик и отнесли его обратно на пляж. Там маленький тюлень еще немного осмотрелся, но потом проворно двинулся к морю.
На прошлой неделе на пляже Треймани нашли детеныша нерпы, его шансы снова встретиться с матерью стали равны нулю из-за приехавших на пляж зевак, которые принялись окунать детеныша в воду, относили его греться в машину и хотели забрать домой.
Главный специалист по защите природы из Департамента окружающей среды Тыну Тальви подчеркивает: если вы нашли внешне беспомощного детеныша, верным решением будет сообщить об этом по телефону Инспекции окружающей среды 1313 и следовать полученным там инструкциям. Любые другие действия по собственной инициативе, попытки забрать животное себе и вмешательство запрещены законом. «Для природы лучше, если она справится сама, по собственным законам», - сказал специалист.
Если вы увидите на берегу серого тюленя или детеныша нерпы:
- Не подходите к нему и не тревожьте. У него острые зубы.
- Не начинайте делать селфи и делиться местонахождением животного в Facebook.
- Сделайте фотографию или видео издали и отправьте информацию в Эстонское общестоу защиты диких животных.
- Не гуляйте по пляжу с собаками без поводка.
- Если вы увидите на пляже собак на свободном выгуле, сообщите об этом владельцам и попросите их надеть на собак поводки.
- Сразу звоните в Общество защиты диких животных, если тюлень ранен.