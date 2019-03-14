Видео: под Сызранью прошел снегопад с блохами

По словам очевидцев, все было буквально усеяно маленькими существами черного цвета, передает Newsru.com со ссылкой на телеканал "КТВ-ЛУЧ".

"В Балашейке сегодня выпал снег, вот с такими насекомыми. На улицах в районе военного городка и на огромной площади в районе военной базы", - рассказали местные жители, которые не смогли определить вид насекомых.

Телеканал также приводит мнение специалистов, которые считают, что стая насекомых была принесена в регион при прохождении циклонического поля. Они могли были занесены с воздушными массами с юга, возможно, из Казахстана.

Подобные явления наблюдались и раньше. Например, в феврале 2016 года - в Алексинском, Щекинском и Суворовском районах Тульской области. И ни о каком выпадении насекомых с неба речи нет. Коллемболы, или ногохвостки, поднимаются на поверхность снега из почвы, туда же они вернутся как только значительно потеплеет.