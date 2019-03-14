Видео: под Сызранью прошел снегопад с блохами

В поселке Балашейка Сызранского района Самарской области местные жители были очень удивлены, увидев 12 марта множество "блох" на снегу. Они решили, что насекомые упали с неба во время снегопада, сообщает Stormnews.
По словам очевидцев, все было буквально усеяно маленькими существами черного цвета, передает Newsru.com со ссылкой на телеканал "КТВ-ЛУЧ".
"В Балашейке сегодня выпал снег, вот с такими насекомыми. На улицах в районе военного городка и на огромной площади в районе военной базы", - рассказали местные жители, которые не смогли определить вид насекомых.
Телеканал также приводит мнение специалистов, которые считают, что стая насекомых была принесена в регион при прохождении циклонического поля. Они могли были занесены с воздушными массами с юга, возможно, из Казахстана.
Подобные явления наблюдались и раньше. Например, в феврале 2016 года - в Алексинском, Щекинском и Суворовском районах Тульской области. И ни о каком выпадении насекомых с неба речи нет. Коллемболы, или ногохвостки, поднимаются на поверхность снега из почвы, туда же они вернутся как только значительно потеплеет.
Член российского энтомологического общества Алексей Евсюнин рассказал тогда порталу "Первый Тульский", что эти насекомые абсолютно безопасны для человека, домашних животных и зерновых культур, а причиной их появления стала аномально высокая для этого времени года температура воздуха.