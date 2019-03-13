Лиса. Иллюстративное фото. ФОТО: Irina Povarenkina

На французской ферме несколько тысяч кур насмерть заклевали лиса, который забрался в курятник, пишет Би-би-си.

Необычный случай произошел на ферме при сельскохозяйственной академии в Бретани. Полугодовалый лис залез в курятник с тремя тысячами кур. Автоматическая дверь сразу за ним закрылась, и животное оказалось в западне. Утром тело молодого лиса нашли в углу курятника с ранами от клювов.

"В силу вступил стадный инстинкт, и они начали его клевать. У него на шее следы от клювов", - рассказывает управляющий фермы Паскаль Даниэль в беседе с агентством Франс пресс.

"Большая группа кур могла напугать лиса. Возможно, он запаниковал перед лицом такого количества противников", - сказал Даниэль в интервью местной газете.