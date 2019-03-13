Верх безответственности: в Таллинне нашли брошенного кота с гниющей раной на голове

ФОТО: Heiki Valner / MTÜ Loomapäästegrupp

ФОТО: Heiki Valner / MTÜ Loomapäästegrupp

Несчастного в своем дворе обнаружила пожилая женщина, которая и позвонила в Группу спасения животных. К моменту приезда спасателей она успела посадить кота в переноску и очень хвалила его за хороший характер. Именно это дружелюбие и подтвердило подозрения, что когда-то кот был домашним.

В скорой для животных ветеринар осмотрел рану на голове зверька, она была в ужасном состоянии. После чистки и удаления отмерших тканей лечение продолжили, коту дали обезболивающее, антибиотики и нанесли лечебную мазь. Во рту кота осталось только шесть зубов, а на одной из его лапок также была гниющая рана.

Даже если бывший хозяин кота объявится, животное ему не вернут: после лечения для кота будут искать новый дом.