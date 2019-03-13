Верх безответственности: в Таллинне нашли брошенного кота с гниющей раной на голове
Недавно зоозащитники подобрали в Копли кота, вид которого их шокировал, пишет Lemmik. Зверек, который, без сомнения, когда-то был домашним, находится в ужасном состоянии.
Несчастного в своем дворе обнаружила пожилая женщина, которая и позвонила в Группу спасения животных. К моменту приезда спасателей она успела посадить кота в переноску и очень хвалила его за хороший характер. Именно это дружелюбие и подтвердило подозрения, что когда-то кот был домашним.
В скорой для животных ветеринар осмотрел рану на голове зверька, она была в ужасном состоянии. После чистки и удаления отмерших тканей лечение продолжили, коту дали обезболивающее, антибиотики и нанесли лечебную мазь. Во рту кота осталось только шесть зубов, а на одной из его лапок также была гниющая рана.
Даже если бывший хозяин кота объявится, животное ему не вернут: после лечения для кота будут искать новый дом.
Если вы хотите помочь коту быстрее поправиться, вы можете сделать пожертвование:
Получатель: Loomapäästegrupp MTÜ
Номер счета: EE437700771003183318
Пояснение: Vigastatud loomade raviks
Можно позвонить по номеру для пожертвований: 900 23 23 (стоимость звонка 10 евро).