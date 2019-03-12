Команде ученых из Японии и России удалось «разбудить» клетки мамонтенка Юка - молодой самки шерстистого мамонта, жившей в Якутии 28 тысяч лет назад. Это дает надежду на то, что давно вымершее животное удастся клонировать и вернуть этот вид к жизни - как в культовом фильме «Парк Юрского периода».
Юка была найдена в 2010 году на южном побережье моря Лаптевых и является уникальной по степени сохранности мумией, поскольку останки животного постоянно находились в зоне вечной мерзлоты.
Изначально возраст Юки оценивался в 39 тысяч лет, однако более точный радиоуглеродный анализ японских ученых показал, что животному примерно 28 140 (±230) лет.
В ходе эксперимента, результаты которого только что опубликованы в журнале Nature, из мышечных клеток Юки извлекли генетическую информацию и пересадили несколько десятков наименее поврежденных ядер в яйцеклетки мышей.
Пять из них показали «признаки биологической активности» - в них ученые зафиксировали реакции, которые обычно происходят в клетках, перед тем как те начинают размножаться путем деления.