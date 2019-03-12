«Это показывает, что, несмотря на все прошедшие века, клетки все еще могут проявлять активность и ее можно воспроизвести - по крайней мере частично», - цитирует агентство Франс пресс одного из авторов работы Кея Миямото.

«До сих пор большинство исследователей занималось анализом ДНК окаменелостей, не задаваясь вопросом о том, можно ли использовать ее функционал», - добавил ученый.

В то же время он отметил, что ждать открытия «Парка Юрского периода» - по крайней мере в обозримом будущем - не стоит: это лишь первый шаг на пути к воссозданию древнего животного, и впереди еще долгий путь.

«Представленные в нашей работе результаты вновь показывают, что де-факто клонировать мамонта при помощи современной методики пересадки ядра невозможно», - заключают авторы статьи.

В то же время биологи указывают, что клетки Юки оказались более повреждены, чем ученые надеялись изначально. И если удастся найти лучше сохранившиеся ядра, эксперимент имеет смысл повторить.