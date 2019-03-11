Кролик-долгожитель вошел в книгу рекордов Гиннеса

Как и положено долгожителю, Мик ведет спокойный образ жизни. Из-за катаракты у него неидеальное зрение, а артрит (особенно в задних лапах) затрудняет подвижность. Но аппетит Мики остается таким же прекрасным, как и в молодости.

Впрочем, Мике еще далеко до звания самого старого кролика в истории. Один из австралийских фермеров взял к себе кролика в 1964 году. Животное умерло спустя 19 лет.