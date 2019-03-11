Пн, 11.03.2019
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Кролик-долгожитель вошел в книгу рекордов Гиннеса

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Кролик иллюстративный.

ФОТО: SCANPIX

Кролик по кличке Мика, который живет в американском штате Иллинойс, был официально признан самым старым на данный момент кроликом в мире. 9 февраля ему исполнилось 16 лет. Когда специалисты изучили все документы, они включили его в книгу рекордов Гиннесса, пишет news.tut.by.

Как и положено долгожителю, Мик ведет спокойный образ жизни. Из-за катаракты у него неидеальное зрение, а артрит (особенно в задних лапах) затрудняет подвижность. Но аппетит Мики остается таким же прекрасным, как и в молодости.

Впрочем, Мике еще далеко до звания самого старого кролика в истории. Один из австралийских фермеров взял к себе кролика в 1964 году. Животное умерло спустя 19 лет.

Кстати, типичная продолжительность жизни домашних кроликов колеблется от 8 до 12 лет.

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