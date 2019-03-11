Кролик-долгожитель вошел в книгу рекордов Гиннеса

Кролик по кличке Мика, который живет в американском штате Иллинойс, был официально признан самым старым на данный момент кроликом в мире. 9 февраля ему исполнилось 16 лет. Когда специалисты изучили все документы, они включили его в книгу рекордов Гиннесса, пишет news.tut.by.
Как и положено долгожителю, Мик ведет спокойный образ жизни. Из-за катаракты у него неидеальное зрение, а артрит (особенно в задних лапах) затрудняет подвижность. Но аппетит Мики остается таким же прекрасным, как и в молодости.
Впрочем, Мике еще далеко до звания самого старого кролика в истории. Один из австралийских фермеров взял к себе кролика в 1964 году. Животное умерло спустя 19 лет.
Кстати, типичная продолжительность жизни домашних кроликов колеблется от 8 до 12 лет.