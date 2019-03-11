Многодетная мать-живодерка поздравила женщин отрезанной головой собаки

Снимки с пометкой 18+ опубликованы в Instagtam-аккаунте зоозащитников. На одном из них голова собаки лежит на снегу, из пасти торчат несколько тюльпанов. На втором на цветах лежит отрезанное ухо животного, рядом в снег воткнут нож, видны следы крови, передает Lenta.ru.

Авторы публикации утверждали, что собаку расчленила живущая в Альметьевске 36-летняя многодетная мать Файруза Канафеева — «догхантер и ветеринар улиц», которая борется с бродячими псами. Зоозащитники отметили, что так она поздравила женщин с 8 Марта в свойственной ей манере: после убийства животного она сделала фотографии и выложила их на своей фейковой странице, которая сейчас заблокирована.

В посте указано, что, скорее всего, погибшая собака была стерилизована, чипирована и привита, о чем свидетельствует метка на отрезанном ухе. Сама Канафеева на своей странице «ВКонтакте» обратилась к «тупеньким защитникам помойного шавла» и написала, что в Альметьевске бродячих собак не стерилизуют и не выпускают обратно на улицу с биркой на ухе.