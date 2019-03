Многодетная мать-живодерка поздравила женщин отрезанной головой собаки

Внимание! 5, 6 Фото +18 ‼️ Не для слабонервных!! Это не женщина, это тварина!!! Жительница Альметьевска Файруза Канафеева, позиционирующая себя зоозащитником, но в то же время догхантером и ветеринаром улиц, решила поздравить российских женщин с 8 марта в свойственной ей манере. Как пишут зоозащитные группы, она отрезала собаке ухо и голову, а в пасть положила тюльпаны. Приславшие жуткие фото активисты намерены писать на женщину заявление в полицию и добиваться наказания за жестокое обращение с животными, а также пропаганду насилия над ними посредством соцсетей. Сообщается, что скорее всего убита стерилизованная, чипированная и привитая собака. На ухе наличествует специальная метка. Канафеева очень известный в определенных кругах догхантер, борющийся со стаями бродячих псов. Вокруг нее неоднократно возникали скандалы с издевательством над животными или их убийством. Источник: Плохие новости #lis_help_animals

A post shared by lis_help_animals (@lis_help_animals) on Mar 9, 2019 at 11:20am PST