Героический пес спас семью из пожара и погиб

Хаски по имени Рикку пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти хозяев: он предупредил их о пожаре и помог выйти из дома, но сам погиб, пишет Lemmik.
Куинн Демарест и Моника Молина рано утром в прошлую пятницу крепко спали на первом этаже своей квартиры на Манхеттене и не слышали пожарную сирену этажом выше. Пару разбудил их пес. «Мы проснулись благодаря Рикку, вместе выскочили из квартиры и вместе с Моникой начали будить соседей, потому что дым просочился на наш этаж, - рассказывает Демарест. – Без Рикку последствия были бы чудовищными».
Уже находясь во дворе, Демарест заметил, что собаки нет рядом. Он вернулся в здание, но опоздал: огонь слишком распространился. По его словам, о случившемся все еще слишком тяжело говорить, сердце хозяина Рикку разбито.