Героический пес спас семью из пожара и погиб

Куинн Демарест и Моника Молина рано утром в прошлую пятницу крепко спали на первом этаже своей квартиры на Манхеттене и не слышали пожарную сирену этажом выше. Пару разбудил их пес. «Мы проснулись благодаря Рикку, вместе выскочили из квартиры и вместе с Моникой начали будить соседей, потому что дым просочился на наш этаж, - рассказывает Демарест. – Без Рикку последствия были бы чудовищными».