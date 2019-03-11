Ягуар, напавший на женщину в зоопарке. ФОТО: SOCIAL MEDIA / ADAM WILKERSON

В зоопарке под городом Феникс, штат Аризона, ягуар напал на женщину, пытавшуюся сделать селфи поближе к клетке животного.

Инцидент произошел в субботу. Угрозы жизни пострадавшей женщины нет.

Женщина перелезла через ограждение и направилась к клетке животного, чтобы сделать с ним фото. Когда она подошла достаточно близко, ягуар просунул лапы сквозь прутья решетки и когтями основательно разодрал ей руки.

Директор зоопарка Wildlife World Zoo Мики Оллсон говорит, что заставить людей не лазить через ограждения невозможно.

"Эти барьеры установлены не просто так", - подчеркнул он.

По словам Оллсона, этот ягуар уже однажды нападал на человека, перелезшего через ограждение, но нанес ему менее серьезные раны. Случившееся в субботу - результат "человеческой ошибки", так что усыплять ягуара не будут, добавил он.

На появившемся в интернете видео видно женщину лет тридцати, корчащуюся от боли на земле. Снявший ролик Адам Уилкерсон рассказал в интервью телеканалу Fox News, что услышал крики о помощи и побежал туда, откуда они доносились.