На Украине спасли медведицу, которую травили собаками

В детстве же Ласку использовали для тренировки охотничьих собак на Киевщине. Таких притравочних станций на Украине немало, хотя они и запрещены.

Теперь медведица привыкает к новому дому на Львовщине – медвежьему приюту «Домажир», там она знакомится со своими соседями. «Она спокойная,обладает очень хорошим аппетитом. Начинает доверять людям», – рассказала Наталья Галейко, старшая сиделка медвежьего приюта.

Однако, где в конце-концов окажется Ласка, еще будет решать суд. Ведь конфискация временная.

Руководитель приюта Игорь Николин надеется, что животное удастся оставить здесь навсегда. Ведь согласно действующему законодательству условия, в которых удерживали животное в Донецкой области, ненадлежащие.

Посмотреть на Ласку и еще десять медведей, которые уже проснулись после зимней спячки, посетители «Домажир» смогут уже с 10 марта. В приюте открывают второй туристический сезон, который продлится до ноября.

«Нам интересно, чтобы люди, которые сюда пришли, могли не только увидеть диких животных, но и понять, как они живут и что их не надо никогда держать в неволе», – отметила Снежана Палажченко, менеджер по маркетингу «Домажир».