Фото: жители Эстонии нашли на пляже напуганного детеныша нерпы

В публикации Общества защиты диких животных в Facebook говорится, что в связи с этим случаем проконсультировались с исследователем нерп Мартом Юссем, и для начала решили не тревожить малыша и подождать, пока мать откликнется на его зов. Однако специалисты все же присмотрят за детенышем, чтобы убедится, что мать его действительно найдет.

Нерпы в Балтийском море находятся под угрозой вымирания. На их численность влияют как неблагоприятные погодные условия, так и загрязнение окружающей среды.

Если вы увидите на берегу серого тюленя или детеныша нерпы:

Не подходите к нему и не тревожьте. У него острые зубы.

Не начинайте делать селфи и делиться местонахождением животного в Facebook.

Сделайте фотографию или видео издали и отправьте информацию Эстонскому обществу защиты диких животных.

Не гуляйте по пляжу с собаками без поводка.

Если вы увидите на пляже собак на свободном выгуле, сообщите об этом владельцам и попросите их надеть на собак поводки.

Сразу звоните в Общество защиты диких животных, если тюлень ранен.