Видео: кит проглотил, а затем выплюнул дайвера

Шимпф возглавляет компанию Dive Expert Tours, которая организовывает погружения для любителей и профессионалов. Туристы при помощи Шимпфа могут понаблюдать за морскими обитателями. Когда произошел инцидент, Райнер вместе с командой дайверов снимал ход сардин в Порт-Элизабет восточнее Кейптауна.

Incredible moment a diver is spat out by a WHALE after getting sucked in https://t.co/l9XXapeCSZ pic.twitter.com/A2aI0IrExF — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 8 марта 2019 г.

Дайверы находились примерно в 40 километрах от берега, когда море внезапно начало бурлить. Из воды вынырнул огромный кит, известный как полосатик Брайда, и проглотил Шимпфа вместе с косяком сардин.

Комментируя ситуацию телеканалу Barcroft TV, дайвер рассказал, что почувствовал в этот момент. По его словам, нечто огромное закрыло собой свет, а своим бедром он ощутил хватку. Шимпф почувствовал, что находится в пасти кита, и подумал, что полосатик собирается уйти на глубину, утащив его вместе с собой.

Однако в итоге опытный дайвер, который работает дайв-оператором уже 15 лет, успокоился и смог вырваться из пасти кита.