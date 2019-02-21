Фото: найдена самая большая в мире пчела, которую считали вымершей

Издание отмечает, что до этого момента пчела считалась вымершей. Североамериканские и австралийские биологи нашли мужскую особь пчелы в термитнике на дереве на высоте более чем двух метров над землей.

World's largest bee, missing for 38 years, found in Indonesia https://t.co/w7WU2gusyI — The Guardian (@guardian) 21 февраля 2019 г.

The Guardian отмечает, что первым описал гигантскую пчелу британский натуралист Альфред Уоллес в 1858 году. В его записях речь шла о большом, похожем на осу черном насекомом, с огромными челюстями как у жука-оленя.

В следующий раз гигантская пчела оказалась в поле зрения исследователей в 1981 году. Американский энтомолог Адам Мессер изучал, каким образом пчелы собирают материалы для своих гнезд.