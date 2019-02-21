Пт, 22.02.2019
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  • Фото: найдена самая большая в мире пчела, которую считали вымершей

Фото: найдена самая большая в мире пчела, которую считали вымершей

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Foto hiidmesilasest

ФОТО: CLAY BOLT / AFP / SCANPIX

Самая большая в мире пчела, известная как гигантская пчела Уоллеса (латинское название - Megachile pluto) была найдена на севере Молуккских островов в Индонезии впервые за 38 лет, пишет "Интерфакс" со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что до этого момента пчела считалась вымершей. Североамериканские и австралийские биологи нашли мужскую особь пчелы в термитнике на дереве на высоте более чем двух метров над землей.

The Guardian отмечает, что первым описал гигантскую пчелу британский натуралист Альфред Уоллес в 1858 году. В его записях речь шла о большом, похожем на осу черном насекомом, с огромными челюстями как у жука-оленя.

В следующий раз гигантская пчела оказалась в поле зрения исследователей в 1981 году. Американский энтомолог Адам Мессер изучал, каким образом пчелы собирают материалы для своих гнезд.

Гигантские пчелы Уоллеса находятся под угрозой из-за вырубки лесов. Кроме того, редкость и размеры насекомого (длина тельца женской особи - до 4 см) делают его желанной добычей коллекционеров, пишет The Guardian.

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