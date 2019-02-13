Видео: зоозащитники спасли двух медведей, которые жили в клетках возле ресторана

Сейчас оба медведя уже находятся в медвежьем приюте Arosa Bear Sanctuary в Швейцарии, куда их перевезли из Албании через несколько стран на расстояние свыше 1500 миль.

По словам Брайана Де Кела, директора организации "Four Paws", им очень повезло, что владельцы ресторана согласились отдать медведей добровольно после уговоров.

"Каждому, кто видит этих диких животных в таких неподобающих условиях, ясно, что подобное совершенно недопустимо, если вы заботитесь об их потребностях. Если вы любите медведей, вы не должны держать их в тесных клетках с бетонным полом, в которых они не могут укрыться от постоянно подходящих к ним людей".

Переезд медведей из Албании в швейцарский альпийский приют проходил при сопровождении четырех сотрудников "Four Paws", представителя железнодорожной службы Arosa Mountain Railways, и ветеринарного врача из Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research.