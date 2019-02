Видео: зоозащитники спасли двух медведей, которые жили в клетках возле ресторана

По словам Брайана Де Кела, директора организации "Four Paws", им очень повезло, что владельцы ресторана согласились отдать медведей добровольно после уговоров.

Переезд медведей из Албании в швейцарский альпийский приют проходил при сопровождении четырех сотрудников "Four Paws", представителя железнодорожной службы Arosa Mountain Railways, и ветеринарного врача из Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research.