Трамп стал первым за 120 президентом США, у которого нет собаки

Трамп также отметил, что идея завести собаку для имиджа и политической выгоды кажется ему фальшивой.

«Вообще-то я не против, но у меня просто нет времени на это. Да и как бы я выглядел, выгуливая пса на лужайке у Белого дома? Мои поклонники любят меня и без собаки», – заверил президент США.

Комментарии из толпы о том, что у предыдущего президента Барака Обамы был пес, Трамп ответил: «Да, был. Вы правы».

Заводить собаку в Белом доме стало почти традицией для американских президентов. Когда в 2016 году на пост президента баллотировался Скотт Уокер, который страдал аллергией на собак, это считали его недостатком.

До Трампа не было собаки только у 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, который занимал должность в 1897-1901 годах. Однако стоит отметить, что у него были котята, попугаи и петухи.