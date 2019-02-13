Скандал в латвийском приюте для животных: на территории нашли мусорники, полные трупов собак

Шокирующие кадры были сняты съемочной группой «Русского вещания» LTV7 на территории приюта Mežavairogi, который находится под Кекавой. Съемочная группа отправилась туда, после того как в программу «Личное дело» был прислан видеоролик с останками животных, торчащими из мусорных баков, передает «Русский TVNET».

Как видно из видеоролика, в баках находятся останки тел не только собак и котов, но даже косуль, а маркировки на контейнерах гласят - «макулатура».

Реакция приюта на приезд журналистов была негативной, в защиту он предъявил то, что съемочная группа проникла на их территорию незаконно. Журналисты обвинения опровергли, показав кадры того, как они добирались до приюта. На их пути не было никаких запрещающих или предупреждающих знаков.

В тот же день на странице приюта в Facebook появилась запись, в которой руководство попыталось защититься от нападок:

«Информируем вас, что приют Mežavairogi является одним из тех приютов, где собирают туши животных тех, кого переехали и тех, кто умер естественным путем, трупы хранятся в специальных контейнерах и зонах, не предназначенных для посетителей. Если посетители приюта нарушают правила и пересекают запрещенные линии - к сожалению, гарантируем, что вы увидите нелицеприятную картину. Трупы животных некрасивы всегда. К сожалению...»

Также они добавили, что ничего противозаконного не делали, иначе приют бы просто не существовал.

Позже на странице появилась запись с пояснением сложившейся ситуации и жуткими фотографиями погибших животных:

«Это собрали только за последние дни. Как вам кажется, куда деваются трупы с дорог, улиц и подвалов? В контейнеры, где они копятся, а потом отдаются на обработку. Кому-то это может не понравиться. Но трупы же надо где-то собирать. Потому что не знаем, почему хозяева не ищут своих животных...», - поясняла запись.

Скандал получил большой отклик среди пользователей сети, они считают, что владельцы приюта просто оправдываются, а на нарушения нельзя закрывать глаза.

Материал, который удалось заснять журналистам, был представлен Продовольственно-ветеринарной службе, после чего последовало обещание проверить поступившую информацию.

Как отмечалось в сюжете, по словам представителей ПВС, нарушения очевидны - «останки животных нельзя хранить в месте, доступном для лесных животных и птиц - чтобы те не могли стать переносчиками и распространителями болезней. Кроме того, контейнеры должны быть хорошо закрыты и правильно маркированы».