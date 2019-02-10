Вс, 10.02.2019
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  • Сообразительные шимпанзе сбежали из вольера зоопарка при помощи сломанной ветки

Сообразительные шимпанзе сбежали из вольера зоопарка при помощи сломанной ветки

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Шимпанзе. Иллюстративное фото.

ФОТО: STRINGER/REUTERS

Несколько шимпанзе сбежали из вольера зоопарка в Белфасте, используя в качестве лестницы ветку, которую они отломили от дерева. В администрации зоопарка предположили, что ветка была повреждена сильным ветром, поэтому обезьяны смогли ее сломать, пишет «Медуза» со ссылкой на Би-би-си.

Одна из обезьян прогулялась по дорожке, где ходят посетители. Остальные сидели на стене вольера.

Представитель зоопарка рассказал, что в итоге шимпанзе повели себя довольно трусливо и вскоре после побега сами вернулись в вольер.

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