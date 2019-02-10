Сообразительные шимпанзе сбежали из вольера зоопарка при помощи сломанной ветки

Несколько шимпанзе сбежали из вольера зоопарка в Белфасте, используя в качестве лестницы ветку, которую они отломили от дерева. В администрации зоопарка предположили, что ветка была повреждена сильным ветром, поэтому обезьяны смогли ее сломать, пишет «Медуза» со ссылкой на Би-би-си.
Одна из обезьян прогулялась по дорожке, где ходят посетители. Остальные сидели на стене вольера.
Представитель зоопарка рассказал, что в итоге шимпанзе повели себя довольно трусливо и вскоре после побега сами вернулись в вольер.
Video captures Chimps walking freely around Belfast Zoo after escaping over their wall on Saturday afternoon.— Stuart Robinson (@stuartrobinson1) February 9, 2019
All the Chimpanzees have been accounted for and are back in their enclosure. 🐒 🙊
🎥 Chantelle Baxter pic.twitter.com/ehxSUq8Dr2