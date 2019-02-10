Сообразительные шимпанзе сбежали из вольера зоопарка при помощи сломанной ветки

Несколько шимпанзе сбежали из вольера зоопарка в Белфасте, используя в качестве лестницы ветку, которую они отломили от дерева. В администрации зоопарка предположили, что ветка была повреждена сильным ветром, поэтому обезьяны смогли ее сломать, пишет «Медуза» со ссылкой на Би-би-си.