Умер легендарный енот из фильма «Стражи галактики»

Енот по кличке Орео, который стал прототипом персонажа Ракеты в фильме «Стражи галактики», умер, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Facebook.
Животное умерло в четверг, 7 февраля, после болезни, ему было девять лет. Орео принимал участия в создании прототипа Ракеты для «Стражей галактики» и «Мстителей». Енот помогал создать трехмерную модель Ракеты, позволяя отслеживать свои движения и повадки.
Орео появлялся на европейской премьере «Стражей галактики» вместе с режиссером картины Джеймсом Ганном.