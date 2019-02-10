Умер легендарный енот из фильма «Стражи галактики»

Животное умерло в четверг, 7 февраля, после болезни, ему было девять лет. Орео принимал участия в создании прототипа Ракеты для «Стражей галактики» и «Мстителей». Енот помогал создать трехмерную модель Ракеты, позволяя отслеживать свои движения и повадки.