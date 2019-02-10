Вс, 10.02.2019
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  • Умер легендарный енот из фильма «Стражи галактики»

Умер легендарный енот из фильма «Стражи галактики»

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Стражи Галактики (и сочувствующие).

ФОТО: wikimedia.com

Енот по кличке Орео, который стал прототипом персонажа Ракеты в фильме «Стражи галактики», умер, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Facebook.

Животное умерло в четверг, 7 февраля, после болезни, ему было девять лет. Орео принимал участия в создании прототипа Ракеты для «Стражей галактики» и «Мстителей». Енот помогал создать трехмерную модель Ракеты, позволяя отслеживать свои движения и повадки.

Орео появлялся на европейской премьере «Стражей галактики» вместе с режиссером картины Джеймсом Ганном.

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