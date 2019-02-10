Конкурс ко Дню Валентина в австралийском зоопарке: и смешно, и грустно

У себя на Instagram странице зоопарк написал условия конкурса, которые довольно простые.

Wild Life Sydney просит объяснить, почему именно ваш бывший партнер заслуживает этого. Кроме того, в зоопарке также предлагают пожертвовать средства в фонд охраны природы зоопарка. Именно из этого фонда финансируют исследования и образовательные программы, которые призваны помочь австралийской дикой природе.

Гендиректор зоопарка Марк Коннолли сказал, что это может стать прекрасным подарком ко Дню Святого Валентина. Для того, кому не повезло в любви.