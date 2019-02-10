Женщина не уследила за собакой: принудительные работы и 650 евро компенсации

В Латвии Курземский районный суд осудил на 60 часов принудительных работ хозяйку, собака которой укусила ребенка, сообщает Rus.Tvnet со ссылкой на агентство ЛЕТА.
В апреле прошлого года женщина не обеспечила, чтобы собака свободно не находилась в местах, где может угрожать людям. В результате сидящему на цепи животному удалось освободиться и через незакрытую калитку убежать со двора. После этого собака напала на мальчика 2007 года рождения, проходившего мимо дома.
Сначала собака укусила ребенка в руку, после чего повалила на землю, мальчик упал в канаву. В канаве собака продолжила нападение, не менее двух раз укусив ребенка за ноги.
В результате нападения пострадавший получил легкие телесные повреждения.
Кроме того, обвиняемая должна выплатить ребенку моральную компенсацию в размере 650 евро.