Женщина не уследила за собакой: принудительные работы и 650 евро компенсации

В апреле прошлого года женщина не обеспечила, чтобы собака свободно не находилась в местах, где может угрожать людям. В результате сидящему на цепи животному удалось освободиться и через незакрытую калитку убежать со двора. После этого собака напала на мальчика 2007 года рождения, проходившего мимо дома.