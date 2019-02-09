В Финляндии выводят новую породу морозоустойчивых пчел

Финские пчеловоды сейчас стараются вывести новую породу, которая будет лучше переносить зиму. Проект, участие в котором принимают полтора десятка фермеров, начался в позапрошлом году, и недавно были получены первые результаты, передает Yle.
По словам Союза пчеловодов, длительное время в страну завозились пчелиные матки из-за границы, однако они не всегда приспособлены к климатическим условиям Финляндии. Основной задачей проекта является создание качественного наследственного материала именно у пчеломаток, поскольку он определяет дальнейшие характеристики пчелиных семей.
Сейчас в Финляндии насчитывается порядка 3200 пчелиных ферм, из которых около ста занимаются этим профессионально. Основной продукцией является мед, однако на фермах производится также цветочная пыльца и пчелиный воск.