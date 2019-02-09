В Финляндии выводят новую породу морозоустойчивых пчел

По словам Союза пчеловодов, длительное время в страну завозились пчелиные матки из-за границы, однако они не всегда приспособлены к климатическим условиям Финляндии. Основной задачей проекта является создание качественного наследственного материала именно у пчеломаток, поскольку он определяет дальнейшие характеристики пчелиных семей.