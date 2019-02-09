Рак не связан с развитием цивилизации: у древних рептилий нашли остеосаркому

Специалисты из Германии и США обнаружили остеосаркому у рептилии Pappochelys rosinae (pappochelys в переводе с греческого означает «дедушка черепах». — RT), обитавшей около 240 млн лет назад. По словам учёных, это наиболее древний известный случай такого заболевания у высших позвоночных.

Окаменелые останки P.rosinae были обнаружены на юго-западе Германии в 2013 году. С помощью микроскопии и компьютерной томографии специалисты изучили левую бедренную кость рептилии длиной около пяти сантиметров. На ней они обнаружили большой нарост, анализ которого показал, что P.rosinae страдал от периостальной остеосаркомы. Этот тип злокачественного образования развивается на поверхности кости.

По словам соавтора исследования, научного сотрудника Музея естественной истории Карнеги (США) Брюса Ротшильда, обнаружить раковые клетки в древних останках удаётся крайне редко, поскольку это довольно сложно осуществить с технической точки зрения. Тем не менее учёные считают, что опасная болезнь поражала живых существ не реже, чем в наши дни.

«Результаты исследования доказывают, что неконтролируемый рост опухолевых клеток у живых существ происходил ещё в триасовом периоде и что рак не является характерной особенностью современной цивилизации. Эта проблема уходит корнями глубоко в историю эволюции позвоночных», — отмечают авторы работы.