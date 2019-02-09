ЧП на Новой Земле: белые медведи устроили нашествие

Решение о введении режима ЧС на территории Новой Земли с 9 февраля 2019 года принято по итогам заседания комиссии муниципального образования ГО "Новая Земля" по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности. Необходимость введения режима ЧС вызвана массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов муниципального образования.

"С декабря 2018 года по февраль 2019 года наблюдается большое скопление белых медведей вокруг населенных пунктов. В районе посёлка Белушья Губа отмечено наличие 52 белых медведей, заходящих на территорию населенного пункта. Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных - нападение на людей, проникновения в жилые и служебные помещения. Постоянно на территории поселка находятся от шести до десяти белых медведей", - цитирует пресс-служба доклад заместителя главы администрации МО ГО "Новая Земля" Александра Минаева.

"От жителей и коллективов школ и детских садов поступают многочисленные заявления с требованием обеспечить безопасность проживания на территории муниципального образования. Люди напуганы, боятся выходить из дома, нарушается режим повседневной деятельности, родители опасаются отпускать детей в школы и детские сады", - говорится в докладе.

Согласно документу, для обеспечения безопасности людей принимаются необходимые меры предосторожности: установлены дополнительные ограждения в местах прогулок детей в детских садах, их доставка, а также доставка военнослужащих и работников к местам службы и работы организована на транспортных средствах, осуществляется патрулирование территории. "Однако эти меры не дают эффекта, а медведи уже привыкли к светошумовым сигналам и автомобилям, на которых их пытаются отгонять", - сетуют чиновники.

При этом Росприроднадзор отказал в выдаче разрешения на отстрел особенно агрессивных особей.

Сейчас в Архангельске формируется оперативная группа для отправки на архипелаг и оценки ситуации. Специалисты рассчитывают, что краснокнижных животных удастся прогнать без применения оружия. Если комплекс мер по отпугиванию не поможет решить конфликтную ситуацию, отстрел животных может стать единственной и вынужденной мерой для обеспечения безопасности.