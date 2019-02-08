Спокойный пес с хорошим характером ждет предложений о доме

В приют Grey Dogs пес по кличке Рекс попал в начале января этого года, он был отловлен вместе со своей сестрой.
Сестра Рекса со своими щенками уехала в один из столичных приютов, а Рекс остался ждать своего счастья в Ида-Вирумаа. Это уличный охранник с хорошим характером, ему примерно три-четыре года.
Если вы хотите забрать Рекса в свой дом и стать ему любящим хозяином, свяжитесь с приютом по телефону: 5281544, 5023741 (на русском языке), 58018486 (на эстонском языке) или по электронной почте: greydogs2000@mail.ru