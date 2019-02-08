Запутанная история: конфликт между заводчицей бульдогов и покупательницей может дойти до суда

Объявление о продаже Наталья увидела в одной из групп на Facebook, щенков продавала заводчица Елена Писпанен. Наталья хотела именно бежевого щенка, хотя знала, что это не стандарт. На щенка имелся сертификат IKU (Международный союз питомников), но тем не менее, насторожило то, что документы на собаку Наталья получила спустя две недели после покупки.

Наталья узнала от подруги, что документы IKU, которые были выданы ее щенку с печатью MTÜ Tallinna Kennelklubi, которое представляет Юлия Раттус, сомнительны.

Проблемы, по словам читательницы, возникли с самого начала. «Я перевела продавцу 500 евро в качестве брони, а щенок заболел. Он, по словам Елены, простудился, так как находился в летнем домике без отопления. Насколько я знаю, у Елены все щенки живут там даже в холодное время года, хотя это нарушение норм содержания французских бульдогов. Прошла неделя, лучше не становилось. Тогда я забрала его больного - долечивать дома. У щенка был кашель с рвотным рефлексом. При волнении он задыхался. Елена дала нам с собой настойку солодки и два шприца с каким-то препаратом. Я заплатила вторую половину стоимости собаки, 500 евро, наличными. О том, что собака не подлежит разведению, узнала только тогда, когда подписывала документы купли-продажи», - рассказала Наталья.

Щенок все болел, и 19 ноября Наталья повела его к ветеринару. По словам читательницы, Елена не хотела, чтобы собаку вели в клинику, говорила, что сама будет делать щенку уколы. Но Наталья ее не послушала. После курса антибиотиков лучше не стало, появилась кровь в экскрементах, тогда собаке сделали рентген, анализы и назначили глистогонное. Нашли воспаление и простейших (лямблии). Их же нашли у ребенка Натальи, в результате и щенку, и всей семье пришлось пить лекарства. На лечение ушло порядка 300 евро, но заводчица отказалась их компенсировать. К счастью, сейчас щенок здоров.

Когда страсти улеглись, Наталья узнала от подруги, что документы IKU, которые были выданы ее щенку с печатью MTÜ Tallinna Kennelklubi, которое представляет Юлия Раттус, сомнительны. «Во-первых, это MTÜ было закрыто в 2017 году, а документы выданы в 2018-м. Во-вторых, я узнала, что есть еще один IKU - европейский, и его представляет Ольга Орав, а не Юлия Раттус. Тот, который представляет Раттус, связан с Россией и здесь не имеет никакого влияния», - говорит Наталья.

По ее словам, заводчица не интересовалась щенком в течение всего времени, а как только узнала, что Наталья собирается обращаться в СМИ, появилась и решила забрать собаку. Елена заблокировала Наталью в соцсетях. 23 декабря минувшего года Наталья написала заявление в Союз защиты животных с просьбой проверить условия содержания собак.

Ничем серьезным щенок не болел