Запутанная история: конфликт между заводчицей бульдогов и покупательницей может дойти до суда

В конце минувшего года Наталья Хандогина купила щенка французского бульдога и попала в неоднозначную ситуацию: мало того, что собака сразу заболела, так еще и выданные на нее документы показались сомнительными.
Объявление о продаже Наталья увидела в одной из групп на Facebook, щенков продавала заводчица Елена Писпанен. Наталья хотела именно бежевого щенка, хотя знала, что это не стандарт. На щенка имелся сертификат IKU (Международный союз питомников), но тем не менее, насторожило то, что документы на собаку Наталья получила спустя две недели после покупки.
Наталья узнала от подруги, что документы IKU, которые были выданы ее щенку с печатью MTÜ Tallinna Kennelklubi, которое представляет Юлия Раттус, сомнительны.
Проблемы, по словам читательницы, возникли с самого начала. «Я перевела продавцу 500 евро в качестве брони, а щенок заболел. Он, по словам Елены, простудился, так как находился в летнем домике без отопления. Насколько я знаю, у Елены все щенки живут там даже в холодное время года, хотя это нарушение норм содержания французских бульдогов. Прошла неделя, лучше не становилось. Тогда я забрала его больного - долечивать дома. У щенка был кашель с рвотным рефлексом. При волнении он задыхался. Елена дала нам с собой настойку солодки и два шприца с каким-то препаратом. Я заплатила вторую половину стоимости собаки, 500 евро, наличными. О том, что собака не подлежит разведению, узнала только тогда, когда подписывала документы купли-продажи», - рассказала Наталья.
Щенок все болел, и 19 ноября Наталья повела его к ветеринару. По словам читательницы, Елена не хотела, чтобы собаку вели в клинику, говорила, что сама будет делать щенку уколы. Но Наталья ее не послушала. После курса антибиотиков лучше не стало, появилась кровь в экскрементах, тогда собаке сделали рентген, анализы и назначили глистогонное. Нашли воспаление и простейших (лямблии). Их же нашли у ребенка Натальи, в результате и щенку, и всей семье пришлось пить лекарства. На лечение ушло порядка 300 евро, но заводчица отказалась их компенсировать. К счастью, сейчас щенок здоров.
Когда страсти улеглись, Наталья узнала от подруги, что документы IKU, которые были выданы ее щенку с печатью MTÜ Tallinna Kennelklubi, которое представляет Юлия Раттус, сомнительны. «Во-первых, это MTÜ было закрыто в 2017 году, а документы выданы в 2018-м. Во-вторых, я узнала, что есть еще один IKU - европейский, и его представляет Ольга Орав, а не Юлия Раттус. Тот, который представляет Раттус, связан с Россией и здесь не имеет никакого влияния», - говорит Наталья.
По ее словам, заводчица не интересовалась щенком в течение всего времени, а как только узнала, что Наталья собирается обращаться в СМИ, появилась и решила забрать собаку. Елена заблокировала Наталью в соцсетях. 23 декабря минувшего года Наталья написала заявление в Союз защиты животных с просьбой проверить условия содержания собак.
Ничем серьезным щенок не болел
Ветеринар клиники Eliit Loomakliinik, к которому Наталья отвезла щенка, Максим Аронштам рассказал, что ничего серьезного или угрожающего жизни у собаки не было – обычные болячки. «Были простейшие, не лямблии, а криптоспоридоз. Для нашего климата это абсолютно нормально. Еще у собаки был кашель, с которым изначально пса и привели, и мы наблюдали развитие трахеи: она была чуть-чуть заужена, но с ростом собаки трахея тоже улучшилась, ничего серьезного не было.
Еще у щенка были круглые глисты, что тоже в нашем климате обычное явление, поэтому животным до шести месяцев рекомендуют давать таблетки от глистов один раз в месяц, а не раз в три месяца. Кстати, миграция личинок круглых глистов тоже вызывает кашель, так как проходит через бронхи и легкие. Вполне возможно, кашель был связан и с этим», - рассказал ветеринар.
Эстонский союз питомников не признает сертификаты IKU
Союз защиты животных сообщил, что заявление от Натальи действительно было получено в конце декабря, но пока организация не успела проверить условия содержания собак в питомнике Елены в связи с нехваткой людей. Что касается происхождения и чистоты породы, то, по данным Союза, в регистре породистых собак отмечены три стандартных французских бульдога, которые принадлежали Елене и родились в 2007 году.
«Их потомки там не зарегистрированы. Если в этом регистре собаки не отмечены и у них нет документов с пометкой FCI (Международной кинологической ассоциации), то для Эстонии эти собаки не являются породистыми. В Эстонии действуют только документы, выданные FCI. IKU, о которой идет речь, - совершенно другая организация, и продавец должен был объяснить это покупателю», - так прокомментировал ситуацию Союз защиты животных.
Руководитель бюро Эстонского союза питомников Инга Сийль на наш запрос ответила, что ни один из выдающих документы IKU клубов (MTÜ Tallinna Kennelklubi, который представляет Юлия Раттус, а также Eesti Loomade klubi IKU OÜ, которым владеет Ольга Орав) не является членом Союза питомников и вообще никак с ним не связан. «Ничего об их сертификатах я сказать, увы, не могу, только то, что ни Эстонский союз питомников, ни входящие в него организации их не признают», - сообщила Сийль.
IKU или не IKU?
С IKU тоже не все так просто. У Ольги Орав есть претензия к Юлии Раттус по поводу использования ее интеллектуальной собственности. Ольга рассказала, что запатентовала логотип и название IKU в Эстонии, так что Раттус не имеет права его использовать в своей работе. «Право заниматься IKU мне дал его председатель из Болгарии Пламен Митрев, у меня с ним заключен договор. Раттус заключила договор с якобы российским представителем IKU господином Урожевским, но на самом деле он не представляет IKU в России, это просто организация Союза кинологических организаций России, она не имеет права присваивать себе название и использовать IKU. MTÜ Tallinna Kennelklubi не существует, его нет, выдавать от его имени сертификаты нельзя. Юлия Раттус не имеет отношения к IKU, там мой логотип, на который она не имеет права. IKU является интеллектуальной собственностью с 2012 года, никто не имеет права использовать его логотип и аббревиатуру. В полиции было заведено дело на нее, я собираюсь идти в суд», - сообщила Ольга.
Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарель Каллас на это ответил, что прокуратура не может опубликовать данные о тех, в отношении кого проводится уголовное расследование, поскольку такая информация могла бы повредить следствию. «Названные лица не являются подозреваемыми или обвиняемыми ни в одном уголовном деле», - сообщил Каллас.
Юлия Раттус, в свою очередь, рассказала, что печать на сертификатах щенков от закрытого MTÜ Tallinna Kennelklubi стоит без номера фирмы, что не является нарушением. Сейчас Юлия работает от Dogbreeders MTÜ, которое собирается переименовывать в MTÜ Tallinna Kennelklubi. Так что печать будет такая же – сейчас идет процесс переоформления названия.
«Смысл печати - в логотипе. Он мой, я никому его не отдам. Ольга Орав украла чужой логотип. Мы с Владимиром Урожевским представляем IKU, второе IKU нельзя так называть, у них нет ни выставок международных, ни сайта, они просто взяли чужой значок, запатентовали его на территории Эстонии и используют. Я отправила в патентное бюро вопрос, по какому праву они позволили запатентовать значок, который принадлежит Урожевскому, но мне ничего не ответили. Раньше Болгария, те, с кем Орав связана, была с нами, потом ее исключили, затем приняли обратно – но уже другой клуб, не тот, в котором состоит Орав. Орав жаловалась в полицию, но дело закрыто – мои документы не смутили полицию. Судом Орав мне уже года два угрожает», - сообщила Юлия.
Юлия объяснила, что между IKU и FCI большая разница: FCI принимает только стандартных собак на выставки, а IKU принимает всех. Цветные бульдоги - нестандарт, у них другой вес, поэтому FCI их не примет. «Такая история была с английским сеттером – он был нестандартным, но потом его выделили в стандарт. В США, кстати, уже принимают цветных бульдогов», - пояснила Юлия.
Прокуратура подделок не обнаружила
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каури Синкевичус сообщил, что в апреле минувшего года полиция действительно начала уголовное расследование с целью проверить обстоятельства дела. Однако стражи порядка не обнаружили преступления, связанного с подделкой печати, документов и бланков, так что дело было прекращено в ноябре с санкции Пыхьяской окружной прокуратуры.
По словам Ольги Орав, хоть дело о поддельных документах и прекращено, не прекращено дело о краже интеллектуальной собственности.
Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарель Каллас на это ответил, что прокуратура не может опубликовать данные о тех, в отношении кого проводится уголовное расследование, поскольку такая информация могла бы повредить следствию. «Названные лица не являются подозреваемыми или обвиняемыми ни в одном уголовном деле», - сообщил Каллас.
Заводчица собирается судиться
Заводчица французских бульдогов, у которой Наталья купила щенка, Елена Писпанен, рассказала, что две недели на передачу покупателю документов – это еще очень быстро. Обычно эта процедура в клубе Елены занимает около месяца, а во FCI – до полугода. Документы нужно подготовить: внести туда номер чипа, данные хозяев, кроме того, у собаки должна быть прививка.
«Щенок и правда болел, начал кашлять сначала один, потом другой. Сначала я не поняла, что произошло – думала, простуда, потом стало ясно, что упал иммунитет. Это у французских бульдогов частое явление, порода такая. Иммунитет подняли, все поправились. Наталье я действительно дала с собой настойку солодки и два шприца с витаминами, но она категорически отказывалась от моей помощи. Я предлагала самой забрать собаку, чтобы ее долечить, предлагала отвести в клинику, в которую вожу своих собак. Просто потому, что это проверенная клиника, я ей доверяю. В таком случае я, разумеется, оплатила бы лечение.
Наталья ответила, что собаку мне не отдаст, потому что я загублю ее. Я 23 года занимаюсь бульдогами, но такое услышала впервые», - говорит Елена. Она отметила, что по симптомам (кровь в кале собаки) любой заводчик или опытный собачник сразу бы предположил, что у щенка завелись глисты. «Это частое явление у щенков: где-то в лужу носом ткнулся, ботинок лизнул, понюхал что-то. Прежде, чем на весь интернет обзывать своего заводчика мошенником, как сделала Наталья, проясните ситуацию. Наталья мне так и сказала: будет всюду писать, что я негодяйка и гублю животных, собак у меня покупать нельзя. Этим она и занимается, даже моим друзьям и клиентам пишет в личные сообщения в соцсетях. Я ее заблокировала и готовлю иск в суд», - заявила Писпанен.
Она посмеялась над заявлением Натальи, что собаки живут в летнем доме без отопления: в мороз они бы уже умерли. По словам заводчицы, в летнем домике собаки живут только летом, когда тепло, а в холодное время – вместе с хозяйкой в отапливаемом доме.
О том, что щенок не подлежит разведению, Елена Наталью сразу предупредила: у нее закрытый питомник и это общее правило для всех клиентов.
Что касается двух IKU, то, как сообщила Елена, сперва она начала сотрудничать с организацией Ольги Орав, но когда поняла, что работы нет, выставок нет и перспектив тоже – стала узнавать о деятельности Юлии Раттус. «Я довольна сотрудничеством, я вижу работу – там и выставки, и разведение, и международное сотрудничество. Теперь Орав меня поливает помоями и всем говорит, что голубые бульдоги – это брак. Те, кто плохо знает породу, ей, наверное, верят. Но это неправда, я до сих пор не нашла ни одного доказательства, что цветные бульдоги больны: они просто не соответствуют принятому FCI стандарту», - пояснила заводчица.
Нам не удалось связаться ни с одной из называющих себя IKU организаций: российская организация, которой управляет Владимир Урожевский, не ответила на электронное письмо, а контактов болгарского IKU Пламена Митрева в открытом доступе нет.