Запутанная история: конфликт между заводчицей бульдогов и покупательницей грозит дойти до суда

«Смысл печати - в логотипе. Он мой, я никому его не отдам. Ольга Орав украла чужой логотип. Мы с Владимиром Урожевским представляем IKU, второе IKU нельзя так называть, у них нет ни выставок международных, ни сайта, они просто взяли чужой значок, запатентовали его на территории Эстонии и используют. Я отправила патентному бюро вопрос, по какому праву они позволили запатентовать значок, который принадлежит Урожевскому, но мне ничего не ответили. Раньше Болгария, те, с кем Орав связана, была с нами, потом ее исключили, приняли обратно, но уже другой клуб, не тот, в котором состоит Орав. Орав жаловалась в полицию, но дело закрыто – мои бумаги не смутили полицию. Судом она мне уже года два угрожает», - сообщила Юлия.

Юлия объяснила, что между IKU и FCI большая разница: FCI принимает только стандартных собак на выставки, а IKU принимает всех. Цветные бульдоги - нестандарт, у них другой вес, поэтому FCI их не примет. «Такая история была с английским сеттером – он был нестандартным, но потом его выделили в стандарт. В США, кстати, уже принимают цветных бульдогов», - пояснила Юлия.

Прокуратура подделок не обнаружила

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каури Синкевичус сообщил, что в апреле минувшего года полиция действительно начала уголовное расследование, чтобы проверить обстоятельства дела. Однако стражи порядка не обнаружили преступления, связанного с подделкой печати, документов и бланков, так что дело было закрыто в ноябре по разрешению Пыхьяской окружной прокуратуры.

По словам Ольги Орав, хоть дело о поддельных бумагах и закрыто, но дело о краже интеллектуальной собственности еще не прекращено.

Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас на это ответил, что прокуратура не может опубликовать данные о тех, в отношении кого проводится уголовное расследование, поскольку такая информация могла бы повредить следствию. «Названные лица не являются подозреваемыми или обвиняемыми ни в одном уголовном деле», - сообщил Каллас.

Заводчица собирается судиться

Заводчица французских бульдогов, у которой Наталья купила щенка, Елена Писпанен, рассказала, что две недели на передачу покупателю документов – это еще очень быстро. Обычно эта процедура в клубе Елены занимает около месяца, а у FCI – до полугода. Документы нужно подготовить: внести туда номер чипа, данные хозяев, кроме того, у собаки должна быть прививка.

«Щенок и правда болел, начал кашлять сначала один, потом другой. Сначала я не поняла, что произошло – думала, простуда, потом стало ясно, что упал иммунитет. Это у французских бульдогов частое явление, порода такая. Иммунитет подняли, все поправились. Наталье я действительно дала с собой настойку солодки и два шприца с витаминами, но она категорически отказывалась от моей помощи. Я предлагала самой забрать собаку, чтобы ее долечить, предлагала отвести в клинику, в которую вожу своих собак. Просто потому, что это проверенная клиника, я ей доверяю. В таком случае я, разумеется, оплатила бы лечение. Наталья ответила, что собаку мне не даст, потому что я загублю ее. Я 23 года занимаюсь бульдогами, но такое услышала впервые», - говорит Елена. Она отметила, что по симптомам (кровь в кале собаки) любой заводчик или опытный собачник сразу бы предположил, что у щенка завелись глисты. «Это частое явление у щенков: где-то в лужу носом ткнулся, ботинок лизнул, понюхал что-то. Прежде, чем на весь интернет обзывать своего заводчика мошенником, как сделала Наталья, проясните ситуацию. Наталья мне так и сказала: будет всюду писать, что я негодяйка и гублю животных, собак у меня покупать нельзя. Этим она и занимается, даже моим друзьям и клиентам пишет в личные сообщения в соцсетях. Я ее заблокировала и готовлю иск в суд», - заявила Писпанен.

Она посмеялась над заявлением Натальи, что собаки живут в летнем доме без отопления: в мороз они бы уже умерли. По словам заводчицы, в летнем домике собаки живут только летом, когда тепло, а в холодное время – вместе с хозяйкой в отапливаемом доме.

О том, что щенок не подлежит разведению, Елена Наталью сразу предупредила: у нее закрытый питомник и это общее правило для всех клиентов.

Что касается двух IKU, то, как сообщила Елена, сперва она начала сотрудничать с организацией Ольги Орав, но когда поняла, что работы нет, выставок нет и перспектив тоже – стала узнавать о деятельности Юлии Раттус. «Я довольна сотрудничеством, я вижу работу – там и выставки, и разведение, и международное сотрудничество. Теперь Орав меня поливает помоями и всем говорит, что голубые бульдоги – это брак. Те, кто плохо знает породу, ей, наверное, верят. Но это неправда, я до сих пор не нашла ни одного доказательства, что цветные бульдоги больны – они просто не соответствуют принятому FCI стандарту», - пояснила заводчица.