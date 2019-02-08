Фото: в полицейскую машину пробрался пушистый гость

В четверг, 7 февраля, полицейские Камбья осуществляли надзор за дорожным движением у магазина в волости Камбья, и вдруг за сугробом послышалось жалобное мяуканье, рассказали сотрудники Лыунаской префектуры на своей странице в Facebook. Полицейский Кристьян увидел котенка, который смотрел на него голодными глазами.

Однако малыш оказался не из робких: как только он увидел, что дверь полицейской машины открыта, он тут же запрыгнул в салон. Котенок исследовал новую территорию, а затем устроился на сиденье, всем своим видом демонстрируя, что готов к поездке. Найти этому крохотному чуду хозяина на месте не удалось, поэтому его отвезли в тартуский приют для животных.