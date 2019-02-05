Из усыпленного в Таллиннского зоопарке медведя Норда не будут делать чучело

Из усыпленного в Таллиннском зоопарке из-за неизлечимой болезни белого медведя Норда не будут делать чучело, но его скелету и шкуре найдут применение.
Директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран сказал BNS, что из Норда никто не хотел делать чучело ни в Эстонии, ни в Финляндии.
«Поэтому мы решили передать скелет Норда в музей сравнительной анатомии при Университете естественных наук», - рассказал Маран, добавляя, что судьба его шкуры пока что не определена, но она, безусловно, также будет использована в общеобразовательных целях.
В начале этого года Таллиннский зоопарк попрощался с 17-летним медведем Нордом. Несмотря на все усилия ветеринаров, вылечить левую лапу животного так и не удалось.