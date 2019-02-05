Из усыпленного в Таллиннского зоопарке медведя Норда не будут делать чучело

Директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран сказал BNS, что из Норда никто не хотел делать чучело ни в Эстонии, ни в Финляндии.

«Поэтому мы решили передать скелет Норда в музей сравнительной анатомии при Университете естественных наук», - рассказал Маран, добавляя, что судьба его шкуры пока что не определена, но она, безусловно, также будет использована в общеобразовательных целях.