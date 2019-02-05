Ср, 6.02.2019
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  • Из усыпленного в Таллиннского зоопарке медведя Норда не будут делать чучело

Из усыпленного в Таллиннского зоопарке медведя Норда не будут делать чучело

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Jääkaru Nord Tallinna loomaaia polaariumis. 17-aastane loom pandi piinade lõpetamiseks magama.

ФОТО: Tallinna loomaaed

Из усыпленного в Таллиннском зоопарке из-за неизлечимой болезни белого медведя Норда не будут делать чучело, но его скелету и шкуре найдут применение.

Директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран сказал BNS, что из Норда никто не хотел делать чучело ни в Эстонии, ни в Финляндии.

«Поэтому мы решили передать скелет Норда в музей сравнительной анатомии при Университете естественных наук», - рассказал Маран, добавляя, что судьба его шкуры пока что не определена, но она, безусловно, также будет использована в общеобразовательных целях.

В начале этого года Таллиннский зоопарк попрощался с 17-летним медведем Нордом. Несмотря на все усилия ветеринаров, вылечить левую лапу животного так и не удалось.

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