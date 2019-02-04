Индийская деревня пострадала от нападения леопарда

«Сотни людей скопились на крышах домов, в страхе наблюдая за агрессивным животным. Леопард повалил на землю четырех человек и покусал их, но ранения у них несерьезные», - говорится в сообщении.

Один мужчина попытался сверху набросить на животное сеть. Но леопард перепрыгнул через стену и столкнул этого человека. Местные жители бросали в леопарда камни, чтобы отогнать, но это не помогло. В конечном счете леопард был загнан в угол в доме. В него выстрелили транквилизатором три раза, однако только последний выстрел оказался удачным.

Усыпленное животное было помещено в клетку и доставлено в зоопарк Чхатбира. Чиновники заявили, что леопард будет находиться под наблюдением в течение нескольких дней, прежде чем принять решение о его будущем.