Индийская деревня пострадала от нападения леопарда

В Индии леопард напал на местных жителей во время охоты в штате Пенджаб, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на AFP.
«Сотни людей скопились на крышах домов, в страхе наблюдая за агрессивным животным. Леопард повалил на землю четырех человек и покусал их, но ранения у них несерьезные», - говорится в сообщении.
Один мужчина попытался сверху набросить на животное сеть. Но леопард перепрыгнул через стену и столкнул этого человека. Местные жители бросали в леопарда камни, чтобы отогнать, но это не помогло. В конечном счете леопард был загнан в угол в доме. В него выстрелили транквилизатором три раза, однако только последний выстрел оказался удачным.
Усыпленное животное было помещено в клетку и доставлено в зоопарк Чхатбира. Чиновники заявили, что леопард будет находиться под наблюдением в течение нескольких дней, прежде чем принять решение о его будущем.
Ранее в январе в штате Гуджарат был пойман леопард, который совершил четыре нападения на людей. Три дня хищник держал деревню в округе Чхота-Удайпур в страхе, растерзав мужчину и двухлетнего мальчика, а позже напав на восьмилетнюю девочку и фермера.