Медведь Федор не согласен с сурком Филом: весна будет морозной

«Весна будет, но морозы тоже. Так что я - спать», — примерно такой прогноз выдал в могилевском зоосаде медведь Федор, когда проснулся 2 февраля. Видимо, в День сурка он, в отличие от своего коллеги Фила из Панксатони, все же увидел свою тень. И снова впал в спячку, пишет TUT.BY.
Медведя Федора в могилевском зоосаде давно считают местным синоптиком. Мишка тонко реагирует на изменения погоды и довольно точно предсказывает, когда наступит весна. Если Федор проснулся и день ото дня все активнее ест и гуляет — в страну уже идет весна, даже если сугробы еще по колено. А, например, прошлой зимой, когда было довольно тепло, Федор толком и не спал — так, дремал. Был сонным, вялым, но ходил и ел. Только перед сильными морозами заваливался спать, пока снова не становилось тепло. Этой зимой Федька спит долго, как и положено его собратьям в дикой природе.
«Медведь залег в спячку во второй половине декабря 2018 года, — рассказал директор зоопарка Иван Нижников. — И крепко спал до 2 февраля. Может, его оттепель разбудила, может, шум съехавшего с крыши снега. Но Федя проснулся, немного походил и снова ушел спать — даже не ел. Это значит, что еще будут морозы. Не знаю, видел ли он свою тень, но снег точно увидел».
Со старшим коллегой-синоптиком солидарны местные барсук и еноты — они как впали в спячку в декабре, так до сих пор не просыпались.
В зоосаде в теплые зимы, когда медведь не спит, его продолжают кормить. Если же Федор впадает в долгую спячку, как сейчас, то ему оставляют лишь немного еды — на всякий случай. Сейчас за косолапым синоптиком следят особенно пристально. Впереди — еще месяц календарной зимы, но вдруг весна уже скоро? Федя будет знать точно.