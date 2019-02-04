Медведь Федор не согласен с сурком Филом: весна будет морозной

Медведя Федора в могилевском зоосаде давно считают местным синоптиком. Мишка тонко реагирует на изменения погоды и довольно точно предсказывает, когда наступит весна. Если Федор проснулся и день ото дня все активнее ест и гуляет — в страну уже идет весна, даже если сугробы еще по колено. А, например, прошлой зимой, когда было довольно тепло, Федор толком и не спал — так, дремал. Был сонным, вялым, но ходил и ел. Только перед сильными морозами заваливался спать, пока снова не становилось тепло. Этой зимой Федька спит долго, как и положено его собратьям в дикой природе.

«Медведь залег в спячку во второй половине декабря 2018 года, — рассказал директор зоопарка Иван Нижников. — И крепко спал до 2 февраля. Может, его оттепель разбудила, может, шум съехавшего с крыши снега. Но Федя проснулся, немного походил и снова ушел спать — даже не ел. Это значит, что еще будут морозы. Не знаю, видел ли он свою тень, но снег точно увидел».

Со старшим коллегой-синоптиком солидарны местные барсук и еноты — они как впали в спячку в декабре, так до сих пор не просыпались.