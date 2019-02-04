Видео: контрабандист пронес в самолет котенка леопарда

В индийском аэропорту Ченнаи в субботу задержали пассажира, прилетевшего из Бангкока, в его чемодане нашли котенка леопарда, которому всего месяц от роду, пишет Lemmik.
45-летнему контрабандисту удалось пройти досмотр в аэропорту Бангкока и попасть в самолет, но сотрудники аэропорта Ченнаи были извещены о возможной контрабанде и таможенники обращали повышенное внимание на всех пассажиров.
Таможенникам попался на глаза подозрительно двигавшийся мужчина, из чемодана которого раздавались странные звуки. Он пытался избежать расспросов, но чемодан конфисковали и нашли в нем котенка, который весил всего лишь килограмм. Зверек был завернут в целлофановый пакет.
Сейчас власти пытаются установить, является ли нарушитель частью контрабандной сети, занимающейся нелегальной торговлей дикими животными.
Котенок леопарда находился в шоке, был ослаблен и издавал свистящие звуки. Прибывшие на место ветеринары накормили животное специальной молочной семью и увезли в зоопарк для восстановления.
WATCH| Officials at @aaichnairport feeding the one month old leopard cub that was smuggled from Thailand to #Chennai. The cub will be rehabilitated at Aringar Anna Zoo.— The New Indian Express (@NewIndianXpress) February 2, 2019
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