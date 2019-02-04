Видео: контрабандист пронес в самолет котенка леопарда

45-летнему контрабандисту удалось пройти досмотр в аэропорту Бангкока и попасть в самолет, но сотрудники аэропорта Ченнаи были извещены о возможной контрабанде и таможенники обращали повышенное внимание на всех пассажиров.

Таможенникам попался на глаза подозрительно двигавшийся мужчина, из чемодана которого раздавались странные звуки. Он пытался избежать расспросов, но чемодан конфисковали и нашли в нем котенка, который весил всего лишь килограмм. Зверек был завернут в целлофановый пакет.

Сейчас власти пытаются установить, является ли нарушитель частью контрабандной сети, занимающейся нелегальной торговлей дикими животными.

Котенок леопарда находился в шоке, был ослаблен и издавал свистящие звуки. Прибывшие на место ветеринары накормили животное специальной молочной семью и увезли в зоопарк для восстановления.