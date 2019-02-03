Ученый обнаружил белок-летяг, которые светятся розовым цветом

Однажды вечером ученый Джон Мартин из Нортлендского Колледжа в Висконсине отправился с ультрафиолетовым фонарем понаблюдать за местными ночными белками-летягами, пишет goodnewsanimal.ru.

"Когда я услышал щебет белки, я тут же направил на нее свет фонаря и вдруг увидел яркое розовое свечение!"

После этого Мартин и его коллеги решили проверить, светятся ли в ультрафиолете и другие белки. Они исследовали в общей сложности 135 белок разных видов со всего света от Гондураса до Аляски, в том числе чучела белок из музея.

В том числе были исследованы американская красная белка, восточная серая белка и лисья белка (черная белка). Никто из них также в ультрафиолете не светился.

Выяснилось, что светится розовым лишь один род североамериканских белок-летяг, а именно Glaucomys, в котором насчитывается три вида. Причем светятся и самцы и самки и мех белок светится даже если белка давно мертва и находится в музее в виде чучела.

Пока ученые не знают, зачем этим белкам понадобилось излучать ярко-розовый цвет в ультрафиолете и почему такого нет у других летяг. Может белки таким образом опознают друг друга, или для отпугивания ночных хищников, или это просто остаточное явление эволюции.

В природе подобное явление называют флуоресценцией, но она чаще всего наблюдается у рыб или амфибий, а не у млекопитающих.

Свою статью об этом открытии исследователи опубликовали в журнале Journal of Mammalogy.