Миртель ждет того, кто осуществит ее мечту

Миртель приехала в приют для животных минувшим летом вместе со своими котятами, пишет Lemmik. Все малыши выросли в прекрасных котов и обрели настоящие любящие дома.
С того момента прошло несколько месяцев, котята наверняка уже и не помнят приют, но Миртель все еще ждет своего человека. Работники приюта надеются, что вскоре мечта кошки исполнится и она уедет в свой собственный дом к любящим хозяевам.
Если вы хотите стать именно тем, кто исполнит мечту Миртель, напишите электронное письмо в приют: info@kassideturvakodu.ee.