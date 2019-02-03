Вс, 3.02.2019
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  • Миртель ждет того, кто осуществит ее мечту

Миртель ждет того, кто осуществит ее мечту

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Миртель.

ФОТО: MTÜ Kasside Turvakodu / Facebook

Миртель приехала в приют для животных минувшим летом вместе со своими котятами, пишет Lemmik. Все малыши выросли в прекрасных котов и обрели настоящие любящие дома.

С того момента прошло несколько месяцев, котята наверняка уже и не помнят приют, но Миртель все еще ждет своего человека. Работники приюта надеются, что вскоре мечта кошки исполнится и она уедет в свой собственный дом к любящим хозяевам.

Если вы хотите стать именно тем, кто исполнит мечту Миртель, напишите электронное письмо в приют: info@kassideturvakodu.ee.

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