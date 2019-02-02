Сб, 2.02.2019
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Сегодня День сурка: Фил предсказал скорую весну

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Сурок Фил из города Панксутони.

ФОТО: Gene J. Puskar/AP

Сурок Фил из американского города Панксатони (штат Пенсильвания) не увидел своей тени, предсказав таким образом скорое наступление весны, пишет «РТ» со ссылкой на Instagram.

Согласно существующей в Соединенных Штатах традиции, каждый год 2 февраля жители страны отмечают День сурка.

Если в этот день животное, которое вытаскивают из норы, пугается своей тени и прячется обратно, значит, зима продлится еще полтора месяца.

Однако если Фил тени не видит, то, как предполагается, в скором времени придет потепление.

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