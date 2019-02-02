Сегодня День сурка: Фил предсказал скорую весну

Сурок Фил из американского города Панксатони (штат Пенсильвания) не увидел своей тени, предсказав таким образом скорое наступление весны, пишет «РТ» со ссылкой на Instagram.
Согласно существующей в Соединенных Штатах традиции, каждый год 2 февраля жители страны отмечают День сурка.
Если в этот день животное, которое вытаскивают из норы, пугается своей тени и прячется обратно, значит, зима продлится еще полтора месяца.
Однако если Фил тени не видит, то, как предполагается, в скором времени придет потепление.