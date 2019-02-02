Вопрос ветеринару: почему собака постоянно лает?

Видимо, собака легковозбудима и имеет чувствительную нервную систему. Причину этого может быть сложно найти, но, в то же время, в ней может крыться ключ к решению проблемы. Возможно, когда-то собаку что-то напугало и это до сих пор оказывает на нее влияние.