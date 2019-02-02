Вопрос ветеринару: почему собака постоянно лает?

«Моя собака начинает лаять на каждый звук и даже когда просто смотрит в окно, хотя за ним ничего не происходит. Ни запреты, ни попытки не пускать к окну не помогают. Как это контроливать?» - спрашивает читатель портала Lemmik.
Отвечает ветеринар клиники PetCity Герлин Ярвела:
Видимо, собака легковозбудима и имеет чувствительную нервную систему. Причину этого может быть сложно найти, но, в то же время, в ней может крыться ключ к решению проблемы. Возможно, когда-то собаку что-то напугало и это до сих пор оказывает на нее влияние.
Один из вариантов решения проблемы – обратиться к собачьему тренеру, который познакомится с животным и подскажет, что делать.
Помочь могут разные успокоительные препараты, которые продают в ветклиниках. Они в основном сделаны из природных компонентов и бояться их не стоит. Успокоительные бывают в виде капсул, спреев, их даже прячут в ошейники.