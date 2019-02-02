Сб, 2.02.2019
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  • Вопрос ветеринару: почему собака постоянно лает?

Вопрос ветеринару: почему собака постоянно лает?

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Собака. Иллюстративное фото.

ФОТО: Craig Robinson / PantherMedia / Craig Robinson

«Моя собака начинает лаять на каждый звук и даже когда просто смотрит в окно, хотя за ним ничего не происходит. Ни запреты, ни попытки не пускать к окну не помогают. Как это контроливать?» - спрашивает читатель портала Lemmik.

Отвечает ветеринар клиники PetCity Герлин Ярвела:

Видимо, собака легковозбудима и имеет чувствительную нервную систему. Причину этого может быть сложно найти, но, в то же время, в ней может крыться ключ к решению проблемы. Возможно, когда-то собаку что-то напугало и это до сих пор оказывает на нее влияние.

Один из вариантов решения проблемы – обратиться к собачьему тренеру, который познакомится с животным и подскажет, что делать.

Помочь могут разные успокоительные препараты, которые продают в ветклиниках. Они в основном сделаны из природных компонентов и бояться их не стоит. Успокоительные бывают в виде капсул, спреев, их даже прячут в ошейники. 

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