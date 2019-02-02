Ездовые собаки из Эстонии примут участие в трудном соревновании

Организаторы заезда учитывают, что в худшем случае участников придется ждать на финише несколько дней. Поэтому в правилах соревнований, которые могут длиться пять-шесть дней, сказано, что у участников должно быть при себе продовольствие и оснащение на два-три дня. «Там вас не начнут искать, если с момента исчезновения прошло всего 24 часа», - говорит Лукк.

Хуже всего, если во время соревнований случится метель. В белой пурге ничего не видно, даже солнца, по которому можно ориентироваться. В такой ситуации мудрее всего – остановиться и переждать.

До поездки в Норвегию участникам от Эстонии предстоит преодолеть 300-километровую трассу в Финляндии. Туда Лукк поедет с десятью аляскинскими маламутами, из числа которых только восемь будут отобраны для соревнований в Норвегии. О том, по какому принципу будут выбраны собаки, по словам Лукка, можно написать целую книгу. Главное – чтобы упряжка работала эффективно. А это зависит от сотен факторов и нюансов, в том числе от генетики собак.