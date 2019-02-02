SOS! Преданная хозяевами собака ищет новый дом

В приюте для животных на Синиребазе ждет возможности обрести новую жизнь собака с печальной судьбой, чьи бывшие хозяева ее жестоко предали, пишет Lemmik.
Пес на протяжении нескольких недель бегал по деревне Пяйнурме в Ярвамаа, он голодал, его не пускали в дом, так что ночевать в мороз приходилось на улице. 18 января собаке улыбнулась удача – его привезли в приют.
Бывшие хозяева животного знали о его скитаниях, но ничего менять не собирались и в приют за собакой не пришли. Ситуация осложняется тем, что местное самоуправление выделяет деньги на содержание животного в течение 14 дней, потом собаку могут содержать только за счет приюта и его жертвователей.
Эта собака, безусловно, заслуживает возможности быть счастливой и любимой хозяевами. Если вы хотите взять этого красивого пса к себе в семью, свяжитесь с приютом по телефону: 53494045 (ежедневно с 10 до 17 часов) или по электронной почте: info@pets.ee.