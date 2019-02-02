SOS! Преданная хозяевами собака ищет новый дом

Пес на протяжении нескольких недель бегал по деревне Пяйнурме в Ярвамаа, он голодал, его не пускали в дом, так что ночевать в мороз приходилось на улице. 18 января собаке улыбнулась удача – его привезли в приют.

Бывшие хозяева животного знали о его скитаниях, но ничего менять не собирались и в приют за собакой не пришли. Ситуация осложняется тем, что местное самоуправление выделяет деньги на содержание животного в течение 14 дней, потом собаку могут содержать только за счет приюта и его жертвователей.