В Белоруссии мужчина «угнал» с фермы лошадь, чтобы продать в России

В Костюковичском районе Белоруссии местный житель «угнал» с фермы лошадь. Животное он хотел продать в России, пишет tut.by со ссылкой на Следственный комитет.
Лошадь стоимостью более 970 белорусских рублей была похищена из сарая на ферме 19 января. Подозреваемого задержали оперативно, им оказался 56-летний местный житель. На момент кражи он был пьян. По данным следствия, мужчина проник в сарай, оседлал лошадь и уехал на ней.
На допросе подозреваемый рассказал, что ему нужны были деньги, потому лошадь он хотел продать в России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу. Его обязали являться к силовикам по первому требованию.