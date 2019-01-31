В Белоруссии мужчина «угнал» с фермы лошадь, чтобы продать в России

Лошадь стоимостью более 970 белорусских рублей была похищена из сарая на ферме 19 января. Подозреваемого задержали оперативно, им оказался 56-летний местный житель. На момент кражи он был пьян. По данным следствия, мужчина проник в сарай, оседлал лошадь и уехал на ней.