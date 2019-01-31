Ученые: большие собаки лучше себя контролируют, чем маленькие

Ученые из Университета Аризоны под предводительством Дэниэла Хоршлера провели исследование, согласно которому у собак крупных пород лучше, чем у маленьких, развита кратковременная память и самоконтроль, пишет ERR Novaator.
У больших собак более крупный мозг, но, считают ученые, не это является объяснением их ума. Скорее, например, в крупном мозге больше число нейронов или выше частота их связей. В то же время, социализированность собак не связана с размером мозга.
В исследовании приняли участие чистокровные представители 74 собачьих пород.