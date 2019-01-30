Видео: по шоссе Таллинн-Нарва бегут удравшие из конюшни лошади
Читатель прислал в редакцию Rus.Postimees видеозапись, на которой можно увидеть испуганных лошадей, бегущих перед полицейской машины с включенной сиреной. "Зачем полиция пугала лошадей сиреной?" - спрашивает возмущенный читатель. Мы обратились за комментариями к блюстителям порядка.
Пресс-секретарь полиции Виктория Корпан сообщила, что сегодня в 14.40 поступило несколько сообщений о том, что на шоссе Таллинн-Нарва скачут семь испуганных лошадей.
"В 15.04 вместе с владельцем лошадей удалось направить в конюшню. Примерно в 15 часов одна из лошадей наскочила на автомобиль Toyota, но никто, к счастью, не пострадал, а водитель и владелец пришли к соглашению", - прокомментировала Корпан.