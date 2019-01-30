Видео: по шоссе Таллинн-Нарва бегут удравшие из конюшни лошади

Пресс-секретарь полиции Виктория Корпан сообщила, что сегодня в 14.40 поступило несколько сообщений о том, что на шоссе Таллинн-Нарва скачут семь испуганных лошадей.

"В 15.04 вместе с владельцем лошадей удалось направить в конюшню. Примерно в 15 часов одна из лошадей наскочила на автомобиль Toyota, но никто, к счастью, не пострадал, а водитель и владелец пришли к соглашению", - прокомментировала Корпан.