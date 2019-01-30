Австралийская жара уничтожила тысячи летучих мышей

На прошлой неделе жители Австралии страдали от невыносимой жары, местами температура превышала 40 градусов, пишет Lemmik. Это привело к гибели тысяч летучих мышей, которым было негде укрыться.
В минувшие выходные власти страны выпустили распоряжение начать спецоперацию в штате Виктория для того, чтобы спасти колонии животных. На данный момент погибли более двух тысяч мышей, в первую очередь потому, что их природные укрытия были уничтожены. Эти животные могут справиться с недолгой жарой, но если высокие температуры держатся долго, мыши умирают.
Эта ситуация беспокоит зоозащитников, так как в октябре минувшего года во время жары страну настигла та же беда – мыши погибали и не могли укрыться, потому что места их обитания уничтожены людьми.