Австралийская жара уничтожила тысячи летучих мышей

В минувшие выходные власти страны выпустили распоряжение начать спецоперацию в штате Виктория для того, чтобы спасти колонии животных. На данный момент погибли более двух тысяч мышей, в первую очередь потому, что их природные укрытия были уничтожены. Эти животные могут справиться с недолгой жарой, но если высокие температуры держатся долго, мыши умирают.