Ср, 30.01.2019
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Австралийская жара уничтожила тысячи летучих мышей

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Спасенная от жары летучая мышь.

ФОТО: AFP/EPA/Scanpix

На прошлой неделе жители Австралии страдали от невыносимой жары, местами температура превышала 40 градусов, пишет Lemmik. Это привело к гибели тысяч летучих мышей, которым было негде укрыться.

В минувшие выходные власти страны выпустили распоряжение начать спецоперацию в штате Виктория для того, чтобы спасти колонии животных. На данный момент погибли более двух тысяч мышей, в первую очередь потому, что их природные укрытия были уничтожены. Эти животные могут справиться с недолгой жарой, но если высокие температуры держатся долго, мыши умирают.

Эта ситуация беспокоит зоозащитников, так как в октябре минувшего года во время жары страну настигла та же беда – мыши погибали и не могли укрыться, потому что места их обитания уничтожены людьми.

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