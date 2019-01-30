Верные собаки дожидались своего бездомного хозяина возле больницы

Собаки преследовали скорую на протяжении нескольких миль и добежали до самой больницы, после чего уселись или улеглись возле дверей. Они отказывались уходить, и тогда врачи вызвали на помощь зоозащитников из общества "Amigos de Patas Cianorte". Однако те лишь сделали снимки собак возле больницы и отказались их забирать. Они были уверены, что собаки дождутся выздоровления Луиса и потом вернуться с ним обратно на ту улицу, где жили ранее.

Луис жил на одной и той же улице как бездомный уже около 20 лет. Местные жители давно привыкли к нему и его собакам. Луис был отнюдь не без родственников и они неоднократно предлагали ему помощь, но он упорно отказывался, ему нравилась жизнь такая, какая у него была.

"Он жил со своими собаками и у него все было вполне нормально, - рассказывает один из волонтеров "Amigos de Patas Cianorte". - В ту ночь у него случился приступ, и собаки последовали за ним и потом скулили и выли возле дверей".

Луис провел в больнице ночь и день и когда его состояние стабилизировалось, его выпустили на попечение его брата. К сожалению, из больницы они вышли через официальный вход, а не через задние двери для скорой, поэтому собаки некоторое время не знали, что их хозяин уже покинул клинику.