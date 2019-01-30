Видео: толстая кошка пытается увильнуть от тренировок

В 2015 году живущие во Флориде Ли и Сидни Дэвидсон подобрали на улице кошку, которая из-за своего телосложения получила имя Толстая Лайла, пишет Lemmik. Супруги решили помочь Лайле сбросить вес, но, несмотря на все их усилия, кошка продолжает толстеть.
Сейчас Лайла весит чуть более десяти килограммов, ветеринары назначили ей диетический корм, а хозяева пытаются убедить кошку больше гулять, но пока безрезультатно. Супруги даже завели страницу в Facebook, где выкладывают фотографии кошки и видео, на которых Лайла ленится худеть.
«Однажды Лайла за месяц набрала полкило веса, что для кошки слишком много, - отмечает Ли Дэвидсон. – Даже ветеринары соглашаются – мы все испробовали, Лайла прошла основательную проверку здоровья, но ответ мы до сих пор не нашли».