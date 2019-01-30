Видео: толстая кошка пытается увильнуть от тренировок

Сейчас Лайла весит чуть более десяти килограммов, ветеринары назначили ей диетический корм, а хозяева пытаются убедить кошку больше гулять, но пока безрезультатно. Супруги даже завели страницу в Facebook, где выкладывают фотографии кошки и видео, на которых Лайла ленится худеть.

«Однажды Лайла за месяц набрала полкило веса, что для кошки слишком много, - отмечает Ли Дэвидсон. – Даже ветеринары соглашаются – мы все испробовали, Лайла прошла основательную проверку здоровья, но ответ мы до сих пор не нашли».