Умница Кармен готова ехать в новый дом

Очевидно, что Кармен – прекрасная собака, в чьих жилах течет охотничья кровь, что, конечно, делает ее характер энергичным. Осенью 2018 года Кармен принимала участие в программе обучения Käpp ja Käsi. Кармен научилась хорошо ходить на поводке, понимать взгляд человека (вступать в зрительный контакт), идти в сторону протянутой руки для того, чтобы человеку было проще прицепить поводок на ее ошейник.

Собака невероятно дружелюбна, любит играть, активна. Из-за наличия предков охотничьих пород Кармен нужны длительные прогулки на тренировочном поводке. Кстати, один из тренеров Käpp ja Käsi научил Кармен использовать нос для поиска. Кармен очень быстро учится, так что ее хозяин получит удовольствие от работы с такой умной собакой.

Если вы хотите взять Кармен в свою семью, свяжитесь с Тартуским приютом для животных в Facebook, по электронной почте: tartu@loomadevarjupaik.eu или по телефону: 5333 9272.