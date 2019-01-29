Сурки в Ленинградском зоопарке проспят День сурка

В Ленинградском зоопарке сообщили, что содержащиеся в учреждении сурки не успеют проснуться к Дню сурка, который в некоторых странах отмечается 2 февраля, пишет «РТ».
«К Дню сурка наши питомцы не успеют проснуться, так как в России потепление приходит значительно позже», — говорится в тексте, опубликованном на странице зоосада в социальной сети «ВКонтакте».
Также отмечается, что сотрудники зоопарка оберегают сон своих подопечных и не намерены тревожить животных ради указанного события.
В октябре ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Московском зоопарке к зимнему сну готовятся бурые и гималайские медведи, енотовидные собаки, сурки, тушканчики и некоторые другие животные.