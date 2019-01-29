Сурки в Ленинградском зоопарке проспят День сурка

«К Дню сурка наши питомцы не успеют проснуться, так как в России потепление приходит значительно позже», — говорится в тексте, опубликованном на странице зоосада в социальной сети «ВКонтакте».

Также отмечается, что сотрудники зоопарка оберегают сон своих подопечных и не намерены тревожить животных ради указанного события.