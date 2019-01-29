В парке SeaWorld внезапно умерла косатка Кайла
В расположенном в Орландо (США) водном парке SeaWorld вчера после недолгой болезни умерла 30-летняя косатка по кличке Кайла, пишет Lemmik со ссылкой на Orlando Sentinel. Это 42-я по счету косатка, закончившая свои дни в этом парке.
Кайла родилась 26 ноября 1988 года в водном парке SeaWorld Сан-Антонио. Согласно поступившей от руководства парка информации, первые признаки болезни Кайла проявила в минувшую субботу, и ветеринары незамедлительно приступили к ее лечению. В воскресенье состояние млекопитающего ухудшилось, а в понедельник Кайлы не стало.
Специалист зоозащитной организации Animal Welfare Institute Наоми Роуз заявила, что смерть Кайлы, которой было всего 30 лет, ненормальна, поскольку даже в неволе косатки могут жить до 50 лет при условии, что о них заботятся.
Движение, направленное против содержания в неволе и использования в шоу косаток, стало набирать обороты после появившегося в 2013 году документального фильма «Блэкфиш» («Blackfish»), в котором рассказана история жившей в SeaWorld косатке по имени Тиликум. Умершая в 2017 году Тиликум, которая была самой большой из когда-либо живших в неволе косаток, стала причиной смерти трех человек, в том числе своего тренера.
Во время трансляции фильма была начата кампания против закрытия парков SeaWorld. Для снижения уровня напряженности руководство парков в конце 2016 года приняло решение прекратить дальнейшее разведение косаток и заверило, что их участие в шоу тоже будет прекращено. В парках SeaWorld на данный момент проживает 20 косаток: пять в Орландо, пять в Сан-Антонио и десять в Сан-Диего.