В парке SeaWorld внезапно умерла косатка Кайла

Кайла родилась 26 ноября 1988 года в водном парке SeaWorld Сан-Антонио. Согласно поступившей от руководства парка информации, первые признаки болезни Кайла проявила в минувшую субботу, и ветеринары незамедлительно приступили к ее лечению. В воскресенье состояние млекопитающего ухудшилось, а в понедельник Кайлы не стало.

Специалист зоозащитной организации Animal Welfare Institute Наоми Роуз заявила, что смерть Кайлы, которой было всего 30 лет, ненормальна, поскольку даже в неволе косатки могут жить до 50 лет при условии, что о них заботятся.

Движение, направленное против содержания в неволе и использования в шоу косаток, стало набирать обороты после появившегося в 2013 году документального фильма «Блэкфиш» («Blackfish»), в котором рассказана история жившей в SeaWorld косатке по имени Тиликум. Умершая в 2017 году Тиликум, которая была самой большой из когда-либо живших в неволе косаток, стала причиной смерти трех человек, в том числе своего тренера.