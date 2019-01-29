Спасенный от голодной смерти пес завел себе необычного друга

Новым хозяином Ская стала Хайли Вейссер (Hayley Wessier), у которой к моменту встречи с собакой уже жил синеязыкий сцинк (обыкновенная исполинская ящерица) по имени Джордж. Скай и Джордж сразу стали друзьями. Сейчас они совершенно неразлучны, даже едят из одной миски и спят в одном гнездышке.