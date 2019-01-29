Спасенный от голодной смерти пес завел себе необычного друга

Стаффордширский бультерьер по кличке Скай поступил в приют для животных, когда находился на грани голодной смерти, пишет Lemmik. После длительного реабилитационного периода Скай попал в семью, где обрел нового необычного друга.
Новым хозяином Ская стала Хайли Вейссер (Hayley Wessier), у которой к моменту встречи с собакой уже жил синеязыкий сцинк (обыкновенная исполинская ящерица) по имени Джордж. Скай и Джордж сразу стали друзьями. Сейчас они совершенно неразлучны, даже едят из одной миски и спят в одном гнездышке.
Когда Скай только приехал в приют, его вес составлял всего 4,5 килограмма, сейчас, спустя четыре года, пес весит 13,5 килограмма, он здоров и счастлив.