Медведь спас заблудившегося в лесу трехлетнего мальчика

"Кейси Хасэвей из Северной Каролины был найден живым после двух дней скитаний по лесу в минусовую температуру. По словам мальчика, его все время сопровождал дружелюбный черный медведь, именно он помог ему выжить", — пишет издание.

Как отмечает газета, мальчик играл на заднем дворе у дома бабушки. Родители заметили, что сын не вернулся с прогулки, не обнаружили его возле дома и заявили о пропаже ребенка. Позже стало известно, что он пошел в лес рядом с домом и заблудился там.

Спасатели продолжали поиски двое суток, но они осложнялись плохими погодными условиями. Спустя две ночи после исчезновения мальчика, они услышали детский плач, и пошли на звук. Ребенка обнаружили в кустарниках, укрытого травой и листьями наподобие берлоги.

По словам шерифа округа Крейвен Чипа Хьюза, в спасательной операции участвовали вертолеты, беспилотники, дайверы, а также сотни добровольцев. "Малыш отделался лишь несколькими царапинами. Больше всего ему хотелось попить воды и увидеть маму", — заключил он.