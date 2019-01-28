Умерла самая одинокая утка в мире по кличке Тревор

Остров Ниуэ находится в 2,4 тысячи километров к северо-востоку от Новой Зеландии, на нем живет 1600 человек, при этом ежегодно его посещает около 9 тысяч туристов. Ниуэ — коралловый остров, на нем нет ни прудов, ни болот, и не было уток до появления одного самца, который, как считается, попал туда со штормом из Новой Зеландии. Селезень, которого назвали Тревором в честь спикера новозеландского парламента Тревора Малларда (словом mallard в английском языке называют диких уток), поселился в луже у дороги, которую регулярно пополняли местные пожарные, пишет N+1.

Тревор прославился после того, как о нем узнала приехавшая на остров редактор издания New Zealand Herald, которой кто-то сказал «повернуть направо у утки», объясняя путь куда-то. Выяснилось, что Тревор — действительно единственная утка на острове.

«Мы можем подтвердить, что селезень Тревор скончался. Его видели мертвым в кустах после нападения собак», — говорится в сообщении. Свои соболезнования жителям Ниуэ выразили, в частности, Торговая палата страны и сам Тревор Маллард, оставивший соответствующий комментарий под постом.